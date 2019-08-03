«ПСЖ» — «Ренн»: прогноз Александра Шмурнова на матч за Суперкубок Франции

Футбольный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч за Суперкубок Франции — 2019 «ПСЖ» — «Ренн».



Ставка: победа «Ренна» с форой "+1,5" за 2.05.



«Уйдет Неймар за цену, которую, кстати, на минувшей неделе снизили, или не уйдет — неизвестно. Но играть тут есть кому. С другой стороны, когда играешь Суперкубок при таких несколько странных обстоятельствах, а матч пройдет в Китае, тебе лихо и легко все даваться не будет. А “Ренн”, соперник “ПСЖ”, — команда цепкая и злая в любом составе. “Ренн” в прошлом году выиграл многое и оказался в Кубке силен, а еще обыграл Париж, проигрывая — 0:2. И вы, наверное, помните, как в Лиге Европы они блеснули и чуть не прошли “Арсенал”. Но все-таки “Ренн” должен быть разобран.



Еще неизвестно строительство этого состава, но этой команде будет сложно. Но все же он остается, даже если его разбирают на винтики после успешного сезона, командой, которая помнит успехи во встрече с парижанами и которая всегда готова сыграть на полной выкладке против фаворита.



Поэтому выберу ставку скорее на “Ренн”, чем на “ПСЖ”. Может случиться 4:1, как это было в предыдущем чемпионате, а может случиться и 2:2, когда Париж ведет-ведет, а “Ренн” цепляется за игру. Ставлю на “Ренн” с плюсовой форой. Просто потому что парижской команде в самом начале будет играться не очень легко, да и проблемы с составом есть».

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