«Тамбов» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тамбов» – «Арсенал» в 4-м тура Российской Премьер-Лиги.
Ставка: победа «Арсенала» за 3.00.
«Несмотря на то что «Тамбов» одержал первую победу в этом сезоне, причем обыграл «Спартак», все-таки отдаю предпочтение «Арсеналу».
Во-первых, «Тамбов» играет на нейтральном поле. Соответственно, фактора домашнего стадиона для этой команды нет. Во-вторых, «Арсенал», который проиграл в 3 встречах кряду, вылетел из квалификационной кампании Лиги Европы, сейчас будет крайне настроен. Думаю, Черевченко заведет подопечных. «Арсенал» должен как-то отреагировать на серию неудачных матчей. Поэтому здесь ставил бы на гостей».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- 4 августа 2019
-
09:50
-
09:00
- 3 августа 2019
-
20:45
-
20:00
-
19:25
-
18:50
-
18:10
-
17:30
-
16:50
-
16:10
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
- 2 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 1 августа 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00