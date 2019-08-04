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«Тамбов» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

«Тамбов» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тамбов» – «Арсенал» в 4-м тура Российской Премьер-Лиги.

Ставка: победа «Арсенала» за 3.00.

«Несмотря на то что «Тамбов» одержал первую победу в этом сезоне, причем обыграл «Спартак», все-таки отдаю предпочтение «Арсеналу».

Во-первых, «Тамбов» играет на нейтральном поле. Соответственно, фактора домашнего стадиона для этой команды нет. Во-вторых, «Арсенал», который проиграл в 3 встречах кряду, вылетел из квалификационной кампании Лиги Европы, сейчас будет крайне настроен. Думаю, Черевченко заведет подопечных. «Арсенал» должен как-то отреагировать на серию неудачных матчей. Поэтому здесь ставил бы на гостей».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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