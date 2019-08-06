«Брюгге» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов cделал прогноз на матч «Брюгге» — «Динамо» Киев. Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится 6 августа на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге.
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Квалификация Лиги чемпионов. Киевляне усилились практически в последний момент перед началом европейского похода. Они приобрели люксембуржского нападающего Жерсона Родригеса. Пока он ещё за «Динамо» не играл, но его успели заявить, и он полетел вместе с командой на выезд. Вполне возможно, что в Бельгии он выйдет на поле.
Но «Динамо» и без него достаточно уверенно выглядит на старте сезона. Выигран Суперкубок, выиграны два подряд выездных матча. Команда забивает не меньше двух мячей в них. Вообще, она смотрится готовой к тяжёлому испытанию, коим будет противостояние с «Брюгге».
Бельгийская команда подписала Симона Миньоле. Но завтра, по всей видимости, он не сыграет.
Бельгийцы настороженно относятся к этому жребию, понимая, что «Динамо» опытный еврокубковый боец. А вот букмекеры явным фаворитом видят «Брюгге». Возможно, так оно и есть. Но для киевлян важен не просто исход первого матча. Им важно забить на поле соперника. Тогда будет проще играть в Киеве. Возможности для этого у них есть. Поэтому я выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,95. Мне кажется, для этой пары она наиболее актуальна», — сказал Андронов.
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