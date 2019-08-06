АПОЭЛ – «Карабах»: прогноз Юрия Розанова на отборочный матч Лиги чемпионов
Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 между кипрским АПОЭЛом и азербайджанским клубом «Карабах». Первый матч противостояния пройдёт на Кипре. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.
Ставка: победа АПОЭЛа в один мяч за 3.25.
«Соглашусь с линией, скорее всего, здесь будет победа хозяев. Но трудная, вряд ли разгромная. Ну и голов много ждать не стану: «Карабах» умеет быть организованным. Что-то между 2:1 и 2:0. Так мне кажется. АПОЭЛ выиграет, вероятно, в один мяч», — сказал Розанов.
Победитель пары в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии греческого ПАОКа и амстердамского «Аякса».
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