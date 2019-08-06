ПАОК — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на встречу квалификации Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Аякс».
Ставка: победа «Аякса» с форой (-1) за 2.95.
«Судя по тому, что мы видели в мачте за Суперкубок и в игре против «Витесса», «Аякс» по-прежнему в очень неплохой форме. Не самое убедительное выступление на старте сезона объясняется теми же самыми причинами, что и в прошлом розыгрыше. Тогда «Аякс» тоже начал ни шатко ни валко, проиграв «Хераклесу», а здесь играет вничью с «Витессом». Это говорит о том, что клуб из Амстердама перестраивается, и в прошлом сезоне так было, и сейчас. Подстраиваясь под новые условия, без трёх ведущих игроков, команде приходится теперь придумывать что-то новое.
Мне кажется, что в предстоящем матче «Аякс» одержит гостевую победу, поэтому я возьму победу с форой (-1). Я думаю, что это очень неплохой вариант, учитывая, что гости, скорее всего, выиграют. Я не знаю ПАОК, но знаю «Аякс», и те изменения, которые происходят в команде, ведут к тому, чтобы в первую очередь отобраться в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас ничего важнее этой цели нет, а всё, что упущено в чемпионате, можно добрать потом — по осени или по весне. Тем более что конкуренты серьёзно буксуют уже на старте», — сказал Нагучев.
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