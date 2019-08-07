«Краснодар» — «Порту»: прогноз Игоря Гамулы на игру Лиги чемпионов

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Порту».



Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 2.02.



«В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов наш «Краснодар» сразится с португальским «Порту». Данный матч станет для краснодарцев первым в истории в столь престижном турнире. Безусловно, этот факт достоин уважения, ведь клуб Сергея Галицкого был основан не так давно. Первая встреча пройдёт в России, поэтому хозяевам поля нужно обеспечить достойный задел на ответную игру.



Мы видим, что «Краснодар» постепенно вкатывается в сезон и от матча к матчу выглядит только лучше. Быть может, в этом и кроется тактика главного тренера краснодарцев Мурада Мусаева, чтобы выйти на промежуточный пик прямо к противостоянию с «Порту». К тому же «быки» отлично поработали в трансферное окно. «Краснодар» приобрёл сразу несколько довольно мощных футболистов, которые уже усилили коллектив.



Однако с «Порту» точно не будет просто. Конечно, мы помним, что этот клуб, вообще, выигрывал Лигу чемпионов. Правда, это было давно. Тогда португальцев тренировал ещё Жозе Моуринью, а на поле выходил наш Дмитрий Аленичев. Тем не менее даже в прошлом сезоне «Порту» пробился в четвертьфинал турнира и выглядел очень достойно и в матчах с грандами европейского футбола.



Мне кажется, что на домашнем поле у краснодарцев должны быть шансы на успех. Португальцы играют сами и дают это делать сопернику. Исходя из этого, верю в нашу команду и ставлю на победу «Краснодара» с форой (0)», — сказал Гамула.