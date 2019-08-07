«Базель» — ЛАСК: прогноз Константина Генича на отборочную игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Базель» — ЛАСК. Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 7 августа, на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.65.



«А вот от этой игры можно ждать забитых мячей. ЛАСК в прошлом чемпионате занял второе место в австрийском чемпионате, пропустив только «Ред Булл Зальцбург». Нынешний сезон ЛАСК начал не менее уверенно — две победы в двух матчах, пропущенных мячей нет. ЛАСК достаточно много забивает. Была у него кубковая игра, там удалось забить шесть. Редкий случай, когда эта команда уходит с поля без забитого мяча.



«Базель» достаточно неплохо начал чемпионат. Три игры провели, было, правда, поражение от «Санкт-Галлена», но в последнем туре обыграли соперника московского «Спартака» «Тун» — 3:2 на выезде. До этого была крупная победа над «Сьоном» 4:1, когда Митрюшкин себе мяч привёз. Все матчи — это интересные и результативные игры, верхи.



«Базель» в прошлом раунде прошёл не кого-нибудь, а ПСВ. Об этом тоже не стоит забивать. С атакой у «Базеля» всё в порядке, с обороной не очень.



Здесь можно сыграть вариант «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1.94. Но я бы просто сыграл «тотал больше 2,5 мяча» за 1.65. Ну и можно усилиться — «тотал больше 3 мячей» за 2.02. Я не исключаю, что в этом матче одна команда может пробить верх. Выбирайте сами — «обе забьют», «обе забьют и верх», просто верх, «тотал больше 3 мячей». Вариантов много. Как мне кажется, голы должны в этой паре быть. В атаке и у тех и у других дела налажены неплохо», — сказал Генич.