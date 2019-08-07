«Наполи» — «Барселона»: прогноз Игоря Кытманова на товарищеский матч

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на товарищеский матч «Наполи» — «Барселона».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.62.



«Трудно предположить, в каких составах выйдут команды, но, думаю, пришла пора играть как минимум в приближенных к оптимальным. «Наполи» довольно уверенно провел две последние товарищеские игры, крупно выиграв у «Ливерпуля» и победив «Марсель». «Барселона» ни шатко ни валко обыграла «Арсенал» со счетом 2:1. Вообще, «Барса» пропускает практически в каждом товарищеском матче.



Здесь надо учитывать еще и то, что команды будут играть после тяжелого перелета, потому как еще 4 августа обе провели матчи в Европе, а их встреча состоится в Америке. То есть им предстоит трансатлантический перелет, и непонятно, в каком состоянии они будут находиться.



Предположу, что обе забьют в этом матче. Но так как коэффициент маленький, можно добавить ставку на тотал больше 2,5 гола».