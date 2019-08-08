Эксперты оценили шансы «Краснодара» пройти «Порту» в Лиге чемпионов
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» на своем поле уступил португальскому клубу «Порту» со счётом 0:1. Единственный гол на 89-й минуте матча прямым ударом со штрафного забил полузащитник португальцев Сержиу Оливейра. Букмекеры оценили шансы краснодарцев отыграться в ответной встрече и пройти в следующий раунд по сумме двух матчей.
Поставить на то, что у «Краснодара» получится пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов, можно с коэффициентом 6.00. Это соответствует примерно 16% вероятности. Сделать ставку на то, что по итогам двухматчевого противостояния дальше пройдёт «Порту», можно за 1.12. Это примерно 84% вероятности.
Ответная встреча в Португалии состоится в следующий вторник, 13 августа.
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