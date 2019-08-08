«Вадуц» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вадуц» — «Айнтрахт» (Франкфурт). Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «Рейнпарк» в Вадуце.
Ставка: победа «Айнтрахта» минимум в 2 мяча за 2.00.
«Айнтрахт» в принципе ничего особенного не показал в прошлом раунде, играя с эстонской командой. Но сейчас команда будет разгоняться под старт чемпионата. Между двумя играми с «Вадуцем» будет кубковый матч у «Айнтрахта». И вообще, я думаю, что эстонцы были более упрямыми, чем команда из Лихтенштейна.
Я полагаю, у Франкфурта есть хорошие шансы на победу в выездном матче, тем более что соперничество стран Центральной Европы провоцирует карликов на какие-то подвиги. «Вадуц» может попробовать побежать вперёд, броситься в прессинг или что-то в этом духе.
В общем, думаю, «Айнтрахт» должен выиграть, и легко. Выбираю ставку на победу «Айнтрахта» с форой (-1,5) и коэффициентом 2.0», — сказал Андронов.
- 8 августа 2019
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