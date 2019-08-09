«Монако» — «Лион»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги 1

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Монако» — «Лион».



Ставка: «Монако» не проиграет и меньше 4 голов в матче за 2.00.



«Что касается «Монако». Леонардо Жардим, который остался главным тренером «Монако», делает все, чтобы выстроить весьма прагматичный стиль. С этим стилем, я напомню, что «Монако» добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ювентусу», а единственный гол пропустил со спорного пенальти. Напомню, что в том сезоне «Монако» был той командой, которой было достаточно забить один мяч и в обороне будет бетон.



Последние четыре товарищеских матча наводят на мысль о том, что Жардим добился правильного баланса. Давайте обратим внимание на эти матчи. «Монако» обыграл «Сампдорию» с сухим счетом 1:0, обыграл «Порту» (1:0) и «Валенсию» (1:0). При этом сыграл вничью еще в одном товарищеском матче. То есть в последних четырех товарищеских матчах «Монако» не пропускает голов вообще. Это нам дает железную ставку, как мне кажется, на то, что «Монако» не проиграет. То есть «Монако» не проиграет у себя дома в матче против «Лиона».



Понятно, что коэффициент не очень высокий. Если вы хотите загнать его в экспресс, то, наверное, эта ставка позволит получить в экспрессе нужный результат. Но мы гонимся за хорошим коэффициентом.



Что касается «Лиона». У «Лиона» новый главный тренер Сильвиньо. Как он себя проявит, пока никто не знает. У «Лиона» новый спортивный директор Жуниньо, который и пригласил Сильвиньо. «Лион» потерял Менди, который отправился в «Реал». Это левый крайний защитник, основной. Думбеле, основной опорник, отправился в «Тоттенхэм». Главная звезда команды, Фекир, отправился в «Бетис». Количественно «Лион» постарался компенсировать эти потери, и он, конечно, молодец. Но, есть травмы. Не играет крайний защитник Марсал, не играет Рафаэль.



Давайте посмотрим на результаты «Лиона» в товарищеских матчах: четыре пропущенных гола от «Дженоа», три пропущенных от «Борнмута», три от «Ливерпуля». В общем, четыре поражения в последних пяти товарищеских матчах. Это говорит о не самой хорошей форме «Лиона».



В этой ситуации, мне кажется, нужно суммировать факт того, что «Монако» не проиграет у себя дома, плюс Жардим умеет выстраивать прагматичный футбол, поэтому добавим еще и тотал меньше 3,5 мяча. Давайте обратимся к этой ставке и пожелаем удачи Александру Головину. Также пожелаем удачи и себе. Мне кажется, что «Монако» захочет успешно на своем поле начать сезон. «Лиону» придется потратить время на то, чтобы перестроить команду и побороться за место в Лиге чемпионов», — сказал Неценко.

