Букмекеры обрушили коэффициент на проход «Спартака» в раунд плей-офф Лиги Европы

Вчера, 9 августа, московский «Спартак» в Швейцарии в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы обыграл «Тун» со счётом 3:2. Букмекеры обрушили коэффициент на то, что москвичи по сумме двух матчей пройдут в раунд плей-офф Лиги Европы.
Сделать ставку на то, что по итогам двух встреч спартаковцы пройдут дальше, можно с коэффициентом 1.02. Это соответствует вероятности 94%. Поставить на то, что в раунде плей-офф сыграет «Тун», можно за 15.00 (вероятность 6%). Перед первым матчем на проход «Спартака» букмекеры предлагали коэффициент 1.35.
Ответный матч в Москве состоится 15 августа. Победитель противостояния в раунде плей-офф сыграет с датским «Брондбю» или португальской «Брагой». В первом матче в Дании победу со счётом 4:2 одержал португальский клуб.
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