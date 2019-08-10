«Виллем II» — «Витесс»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов
Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев сделал прогноз на матч второго тура чемпионата Нидерландов «Виллем II» — «Витесс».
Ставка: победа «Витесса» и тотал больше 2,5 голов за 3.30.
«Здесь все очень просто — нужно брать победу «Витесса» и тотал больше 2,5 гола. Как мы видели, «Витесс» очень неплох на старте сезона. Ничья с «Аяксом» — наглядное тому подтверждение. Ну а «Виллем II» традиционно много пропускает — что дома, что в гостях.
Вообще, матч между этими командами — одно из самых результативных противостояний в чемпионате Нидерландов. Поэтому победа «Витесса» и тотал больше 2,5 гола — самое простое, что можно предложить с хорошим коэффициентом».
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