«Арсенал» Тула – «Уфа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России
Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Уфа» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.62.
«Я думаю, туляки должны быть разочарованы своим выступлением в Лиге Европы. На мой взгляд, это была натуральная катастрофа. Что касается «Уфы», очевидно, её ждёт сложный сезон: у неё есть проблемы с тем, чтобы атаковать, забивать. Это в принципе традиционные проблемы уфимцев, но сейчас они стоят острее обычного.
Думаю, что и Тула после неудачи в еврокубках не сможет сыграть ярко и забить много. Поэтому возьму скромный вариант — тотал меньше 2,5 гола за коэффициент 1.62".
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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