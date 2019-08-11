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«Арсенал» Тула – «Уфа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

«Арсенал» Тула – «Уфа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России
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Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Уфа» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.62.

«Я думаю, туляки должны быть разочарованы своим выступлением в Лиге Европы. На мой взгляд, это была натуральная катастрофа. Что касается «Уфы», очевидно, её ждёт сложный сезон: у неё есть проблемы с тем, чтобы атаковать, забивать. Это в принципе традиционные проблемы уфимцев, но сейчас они стоят острее обычного.

Думаю, что и Тула после неудачи в еврокубках не сможет сыграть ярко и забить много. Поэтому возьму скромный вариант — тотал меньше 2,5 гола за коэффициент 1.62".

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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