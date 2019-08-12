«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру РПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча начнется 12 августа в 20:00 мск.



Ставка: «Ростов» забьёт минимум 2 мяча в матче за 1.88.



«Ростов» даже мог стать промежуточным лидером чемпионата, если бы обыграл на выезде «Урал». Команда Валерия Карпина действовала лучше, но упустила победу, а в результате ничья 2:2. «Ростов» показал опять очень хороший футбол. Кроме того, команда Валерия Карпина результативна в этом сезоне и в каждом матче она забивает минимум два мяча. Судя по всему «Ростов» действительно готов бороться за место в Лиге Европы, по крайней мере, судя по этому новому футболу.



Великолепная тройка в центре поля, замечательный прессинг, очень хорошая атака, в хорошей форме Шомуродов. Кстати, своеобразная дуэль нападающих, которые очень ярко проявляют себя на старте этого сезона, состоится в матче с «Крыльями Советов» — Шомуродов против Соболева.



«Крылья Советов» встречались со сложным соперником. «Локомотив» — это команда очень рациональная, крепко сбитая и дисциплинированная. Тем не менее, «Крылья Советов» здесь были довольно близки к тому, чтобы отобрать два очка, но пропустили в концовке и уступили со счетом 1:2.



Мне кажется, что в Ростове «Крыльям Советов» будет очень сложно играть против такой команды Валерия Карпина. Но периодически «Крылья Советов» тоже показывают неплохой футбол, ведь в атаке есть кому блеснуть. Но «Ростов» дома будет играть в атаку, будет прессинговать. А у «Крыльев» будут довольно серьезные проблемы, хотя понятно, что и самарская команда будет огрызаться.



В общем, здесь «Ростов» является фаворитом, но можно еще подумать о том, что он в этом сезоне играет действительно достаточно результативно. Во всех предыдущих матчах «Ростов» забивал минимум два гола, я думаю, что встреча с «Крыльями Советов» не должна стать исключением. Например, вот такую ставку выбираю я: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1,5 с довольно неплохим коэффициентом. Почему бы и нет? Матч должен получиться веселым и результативным», — сказал Кривохарченко.

