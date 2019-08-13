«Порту» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Порту» — «Краснодар» в рамках 3-го тура квалификационной кампании Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 13 августа, в 22:00 мск.



Ставка: «Порту» забьёт минимум 2 мяча за 1.68.



«Первый матч получился невероятно сложным для «Краснодара». Команда усилилась в летнее трансферное окно. Пришли очень качественные футболисты. Но для того, чтобы бороться с таким соперником, как «Порту», всё-таки нужно сделать ещё несколько шагов вперёд. В первой встрече было видно, какая серьёзная разница в классе между «Порту» и «Краснодаром». Плюс ко всему нужно отметить, что Ари из-за травмы не сможет помочь своей команде в Португалии, а Маркус Берг, как мы видели, на таком уровне пока не состоятелен.



«Порту» — четвертьфиналист прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Как обычно, команда обновляется в межсезонье, получает хорошие деньги с трансферов, при этом не теряет в качестве игры. Мало сомнений, что «Порту» в итоге окажется в следующем раунде. В Российской Премьер-Лиге нет таких коллективов и такого уровня сопротивления. Поэтому я бы здесь ставил на индивидуальный тотал хозяев поля больше (1,5) гола. Португальская команда очень мощная, и, прибавив в ходе матча, она получит нужный результат», — сказал Казанский.