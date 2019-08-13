«Динамо» (Киев) — «Брюгге»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Динамо» (Киев) — «Брюгге» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Динамо» забьёт 1-й гол за 1.75.



«Несколько меня удивляет оптимизм букмекеров в отношении киевского «Динамо». Во всяком случае ждать приходилось другого, особенно после того, как «Динамо» уступило «Шахтёру» в матче чемпионата страны. Та встреча по накалу была сопоставима со встречами Лиги чемпионов, причём группового турнира, а не квалификации.



Что можно сказать, понятное дело, «Динамо» будет очень активно играть вперёд. Наверное, динамовцы закладываются на то, что могут пропустить в этой встрече. «Динамо» прекрасно понимает, что нужно забивать не один гол, а два или даже больше.



Если говорить о первой встрече, то там первый тайм был значительно хуже второго. Во второй половине перестроились динамовцы и были похожи на тот уровень, которому должна соответствовать Лига чемпионов. Думаю, выводы сделаны. У «Динамо» есть возможность для того, чтобы в ответной встрече побороться по-настоящему за выход в следующий раунд.



Ставку выберу такую — «первый гол в матче забьёт «Динамо». Коэффициент — 1.75. Думаю, «Брюгге» займёт выжидательную позицию», — сказал Андронов.