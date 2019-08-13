«Аякс» — ПАОК: прогноз Константина Генича на отборочный матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Аякс» забьёт 2 или 3 гола за 1.99.



«Аякс», полуфиналист прошлого сезона Лиги чемпионов, без пяти минут финалист, дома будет принимать ПАОК. В первом матче была ничья 2:2. Качельная игра получилась. «Аякс» забил первым, потом пропустил два мяча подряд, но сумел отыграться. Мы знаем, что в Греции играть тяжело. И «Аякс», может быть, немного недооценил соперника, позволил ему так легко перевернуть игру в первом тайме.



Но дома «Аякс» при своих сумасшедших болельщиках, думаю, никаких шансов ПАОК не оставит. Здесь вопрос только в том, с каким запасом «Аякс» должен выходить в раунд плей-офф. Как бы ни был хорош ПАОК, у него качественный подбор игроков, но «Аякс», хоть и молодая команда, в таких матчах будет поопытнее, чем греческий чемпион.



Я бы взял вариант «индивидуальный тотал «Аякса» 2-3 гола». Коэффициент почти «двойка». А счёт в игре может быть уже любым — 2:1, 3:1, 3:0, 2:0. Но, думаю, больше трёх мячей этому ПАОК «Аякс» не забьёт», — сказал Генич.