В Британии расследуют работу российского букмекера

Комиссия по азартным играм Великобритании начала расследование в отношении букмекерской компании 1xbet. Поводом стала статья в газете The Sunday Times о нарушениях в рекламе букмекера.
В ходе расследования журналисты выявили, что компания предлагала клиентам в Великобритании ставки на детский спорт, рекламировалась на нелегальных сайтах, использовала в рекламе казино девушек-крупье с оголённой грудью. Также букмекер размещал в прямых трансляциях петушиных боев баннеры с логотипами клубов-партнёров из АПЛ — «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Челси».
Букмекерская компания вынужденно закрыла доступ к своему сайту в Великобритании. По версии компании, недобросовестно сработали маркетинг-партнёры, размещавшие рекламу букмекера на нелегальных сайтах. В компании обещали провести собственное расследование.
В пресс-службе «Тоттенхэма» отметили, что получили объяснения букмекера. Компания заверила клуб, что обеспечивает безопасную среду для защиты людей от игорной зависимости.
В «Ливерпуле» подчеркнули, что их соглашение с букмекером содержит ограничения, которые обеспечивают соответствие совместного маркетинга законам и отраслевым стандартам.
«Челси» отказался комментировать расследование.
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