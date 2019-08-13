В Британии расследуют работу российского букмекера

Комиссия по азартным играм Великобритании начала расследование в отношении букмекерской компании 1xbet. Поводом стала статья в газете The Sunday Times о нарушениях в рекламе букмекера.



В ходе расследования журналисты выявили, что компания предлагала клиентам в Великобритании ставки на детский спорт, рекламировалась на нелегальных сайтах, использовала в рекламе казино девушек-крупье с оголённой грудью. Также букмекер размещал в прямых трансляциях петушиных боев баннеры с логотипами клубов-партнёров из АПЛ — «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Челси».



Букмекерская компания вынужденно закрыла доступ к своему сайту в Великобритании. По версии компании, недобросовестно сработали маркетинг-партнёры, размещавшие рекламу букмекера на нелегальных сайтах. В компании обещали провести собственное расследование.



В пресс-службе «Тоттенхэма» отметили, что получили объяснения букмекера. Компания заверила клуб, что обеспечивает безопасную среду для защиты людей от игорной зависимости.



В «Ливерпуле» подчеркнули, что их соглашение с букмекером содержит ограничения, которые обеспечивают соответствие совместного маркетинга законам и отраслевым стандартам.



«Челси» отказался комментировать расследование.