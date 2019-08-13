«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз Александра Шмурнова на Суперкубок УЕФА

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА—2019 «Ливерпуль» – «Челси». Встреча состоится завтра, 14 августа, в Стамбуле.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.63.



«Уверен, что нас ждёт интересное и принципиальное противостояние. Во-первых, это своеобразное английское дерби. Во-вторых, соперники довольно часто встречаются друг с другом в рамках внутренних турниров и отлично знакомы.



В очередном матче за Суперкубок «Ливерпуль» потерпит очередное поражение… Шутка, друзья! На самом деле мне кажется, что именно мерсисайдцы являются явными фаворитами предстоящего противостояния. Да, совсем недавно они уступили «Манчестер Сити» в битве за Суперкубок Англии. Но команда Пепа Гвардиолы намного сильнее теперешнего «Челси». Да и Суперкубок УЕФА выглядит посолиднее и престижнее аналогичного трофея в Англии.



Плюс ко всему пока вообще не совсем ясно, что собой представляет «Челси» прямо сейчас. С одной стороны, у них трансферный бан и невозможность покупать новых футболистов. К тому же с командой только начал работать не особо опытный тренер Фрэнк Лэмпард. С другой стороны, лондонцы явно будут крайне мотивированными, так как кроме данного матча шанс завоевать хоть какой-то трофей для них может и не предвидеться в текущем сезоне.



Тем не менее в данном матче «Ливерпуль» просто обязан побеждать. Даже по проигранному матчу с «Манчестер Сити» было видно, что магия Юргена Клоппа никуда не делась, а его футболисты находятся в отличной форме и хорошем психологическом состоянии. Не удивлюсь, если «Челси» вообще не сможет забить. Однако выберу менее рискованный вариант — чистая победа «Ливерпуля», — сказал Шмурнов.