Эксперт: матч «Порту» — «Краснодар» не показали из-за конфликта букмекеров

Телеканал «Матч ТВ» не показал матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» из-за конфликта букмекеров. Об этом в социальной сети написал эксперт беттинг-рынка Дмитрий Малков.



«Матч ТВ» опять обделались. За 2 минуты до начала матча сняли трансляцию «Порту»-«Краснодар». И не надо петь, что права не смогли купить. Все было куплено. Просто рекламное время было выкуплено одним букмекером, а борта у «Порту» выкуплены другим. Вот и не смогли разрулить. А пострадал зритель. Браво, «Матч ТВ», — написал Малков.

Специалист также добавил, что стороны вели переговоры два дня, но так и не смогли найти решение конфликта.



Официальное заявление «Матч ТВ» эксперт в комментариях назвал «враньём». Телеканал обвинил португальский клуб в нарушении условий подписанного контракта.



«Телевизионные права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту», — говорится в заявлении телеканала.



Спонсор «Краснодара» — букмекерская компания 1xBet. В числе партнёров португальского клуба букмекеры Betclic и Bet.pt.



Российский клуб победил «Порту» со счётом 3:2 и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов.