«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на игру Суперкубка УЕФА

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в рамках Суперкубка УЕФА 2019.
Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 2 мяча за 2.50.
«Большой футбольный английский вечер будет в Стамбуле. Сразу несколько интриг: сколько болельщиков приедут из Ливерпуля и Лондона в Турцию, учитывая сложные отношения турецких болельщиков и англичан, как будет работать женская бригада арбитров – это вообще непонятно. Я ни в коем случае не сексист, но…
Давайте к футболу. Первый тур показал практически все то, чтобы мы ожидали – «Ливерпуль» в полном порядке. Да, потеря Алиссона серьезная, но «Ливерпуль» как чувствовал и укрепился в межсезонье Адрианом – качественным голкипером из «Вест Хэма». Без Алиссона будет проблематично, но не так как у «Челси».
У «Челси» вообще беда – непонятно, как выглядит Жоржиньо, 0:4 от «Юнайтед» может и сильно с учетом того, как матч начинался и удара в штангу, но все равно четыре гола они получили. Проблемы в обороне – Курт Зума плохо сыграл, Рюдигер пока не здоров. Впереди нестабильный Жиру, а Тэмми Абрахам совсем молодой. Словом, здесь целый ворох проблем, а «Ливерпуль» сейчас в полнейшем порядке, пусть даже в первом туре обошлось без Мане, и опять же с травмой Алиссона.
Я думаю, что у «Ливерпуля», к большому моего сожалению, не потому что я болею за «Челси», а потому что хочется интриги в этом матче, проблем не будет. Думаю, что брать «Ливерпуль» с форой (-1,5) будет достаточно надежно. Давайте вспомним, что в последних десяти Суперкубках семь выигрывала команда, которая побеждала в Лиге чемпионов. Только «Атлетико Мадрид» сопротивлялся. Но сейчас исключений, я думаю, что не будет», — сказал Казанский.
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