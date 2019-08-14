«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Александра Неценко на встречу Суперкубка УЕФА

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Челси».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.95.



«Пусть «Челси» и проиграл в первом туре АПЛ «МЮ» 0:4, но по игре лондонцы такого поражения не заслуживали. Манкунианцы быстро забили, прекрасно играли по счёту и великолепно использовали свой состав, заточенный на контратаки. Но были штанга, крестовина, удары Эмерсона и другие наскоки «Челси», поэтому команде Фрэнка Лэмпарда в матче с «Ливерпулем» давление не грозит. Все понимают, что красные — фавориты и имеют превосходство в классе над соперником.



Однако просто на «Ливерпуль» ставить бессмысленно: слишком мал коэффициент. В такой ситуации я бы поставил на «обе забьют». «Челси» создаст свои моменты, и судьба должна вознаградить их за старания и за то, что не влетело в ворота де Хеа. Кроме того у «Ливерпуля» не будет в воротах Алиссона. Он травмирован, и его заменит достойный, но не «сухой» голкипер Адриан. А вот за итоговый успех «Ливерпуля» беспокойства нет. Он всё равно забьёт на гол больше. В общем, «обе забьют» и «Ливерпуль» победит или сыграет вничью», — сказал Неценко.