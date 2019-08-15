«Спартак» — «Тун»: прогноз Александра Аксёнова на матч отбора Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на второй матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Тун».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.05.
«Московский «Спартак», похоже, заканчивает тревожить своих болельщиков, отходит от долгого периода нестабильности, постепенно начиная демонстрировать эффективный футбол. Здесь, конечно же, в первую очередь необходимо говорить о хороших трансферных попаданиях. И Гус Тил, и Андре Шюррле, и Джордан Ларссон в игре с грозненским «Ахматом» вышли с первых минут, спартаковцы победили со счётом 3:1, а новички получили массу положительных отзывов.
Плюс есть тот игрок, который теперь не только претендует на статус главной звезды, но и становится ей: это Зелимхан Бакаев, которой в игре с грозненцами дважды забил. В общем, игра «Спартака» смотрится, есть результат, и наверняка прогресс продолжится. Это в первую очередь касается физической формы новичков и общекомандных взаимодействий.
В этой связи, мне кажется, команда Олега Кононова в ответной игре со швейцарским «Туном», тем более, у себя дома выглядит как ярко выраженный фаворит. В общем-то, и в гостях всё можно было завершить крупной победой, но «Тун» в начале второго тайма собрался, дважды забил, к чему спартаковцы явно оказались не готовы. Думается, что в Москве подобное повториться не может, а вот крупная победа, допускаю, может и произойти. Всё-таки швейцарцы — откровенно говоря, это немного другой уровень. А «Спартак», повторюсь, очевидно добавляет», — сказал Аксёнов.
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