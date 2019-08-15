«Спартак» — «Тун»: прогноз Виктора Гусева на отборочную встречу Лиги Европы

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на 2-й матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Тун».



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Тун» вышел в Лигу Европы с четвертого места в национальном чемпионате, для этого им потребовалась череда случайностей. Это не лучшая команда Швейцарии, тем более, что они продали лучшего бомбардира Сорбича, забившего 15 голов в предыдущем чемпионате. Сила «Туна» — фланги, на которых выступают Кастерман и Саланович, в этом мы убедились уже по первой встрече. Иногда мне казалось, что швейцарские футболисты по контролю мяча и индивидуальной технике превосходили «Спартак».



«Тун» — довольно веселая команда, они и пропускают довольно легко, но задорно играют в атаке. Швейцарцы прекрасно понимают, что для того, чтобы пройти «Спартак» им потребуется чудо, но, с другой стороны, они просто пойдут вперед и будут создавать напряжение на оборону московской команды, которая не всегда этот натиск выдерживает.



Но атака без оглядки даст шансы «Спартаку» в нападении. Правда, у «красно-белых» не сыграют Тиль и Ларссон, которые просто не заявлены на турнир. Но есть Шюррле, который обязательно выйдет на поле. Он может сам забивать и ведет команду за собой. Новый форвард «Туна» Рапп, который отметился голом в первом матче, пополнил состав швейцарцев только летом, но уже забил «Ксамаксу» и «Базелю». Он с лихвой выполняет бомбардирские функции.



Я предвижу веселую и напряженную игру. «Туну» нечего терять. Мой прогноз — обе команды забьют с коэффициентом 1,82. Желаю удачи «Спартаку», — сказал Гусев.