«Шахтёр» (Солигорск) – «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 3-го тура квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Шахтёр» (Солигорск) – «Торино».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.55.
«Здесь особо без вариантов – понятно, что «Торино» — фаворит. Это команда другого уровня по сравнению с «Шахтёром», это надо признать. Но матч будет в Беларуси на этот раз. Быть может, это историческая возможность проявить себя белорусским футболистам команды из Солигорска.
«Торино», считаю, в этом матче, как и в первом, постарается сыграть в атаку, забить побольше. Солигорск тоже постарается хотя бы один гол за две встречи забить итальянцам. Поэтому возьму тотал больше даже не 2,5, а 3,5. 2.55», — сказал Арустамян.
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