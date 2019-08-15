«Шахтёр» (Солигорск) – «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 3-го тура квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Шахтёр» (Солигорск) – «Торино».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.55.



«Здесь особо без вариантов – понятно, что «Торино» — фаворит. Это команда другого уровня по сравнению с «Шахтёром», это надо признать. Но матч будет в Беларуси на этот раз. Быть может, это историческая возможность проявить себя белорусским футболистам команды из Солигорска.



«Торино», считаю, в этом матче, как и в первом, постарается сыграть в атаку, забить побольше. Солигорск тоже постарается хотя бы один гол за две встречи забить итальянцам. Поэтому возьму тотал больше даже не 2,5, а 3,5. 2.55», — сказал Арустамян.