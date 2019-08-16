«Оренбург» — «Сочи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 6-го тура РПЛ

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Сочи».



Ставка: ничья за 3.12.



«Если брать старт чемпионата, эти две команды можно назвать аутсайдерами. Об этом говорит таблица, об этом говорит их игра. И я не думаю, что что-то глобально изменится по ходу сезона. Мне кажется, в любом случае «Оренбург» будет бороться за выживание. Другое дело, что сезон в России очень длинный и непредсказуемый.



По поводу конкретно этой встречи, я думаю, что у «Оренбурга» уже есть острая необходимость выиграть домашний матч. Тем более у «Сочи» — команды, которая только-только появилась в Премьер-лиге.



Ну а «Сочи» надо понимать, что уже все грани перейдены – нужно забивать! Если команда не забьет и в шестом туре, это будет выглядеть довольно печально.



Но в любом случае у Точилина боевая команда, которая в гостевых матчах смотрится лучше, чем в домашних. Наверное, потому что мотивации больше, особенно когда играешь против грандов.



А по «Оренбургу» — у меня есть сомнения, что в нынешнем состоянии им получится преуспеть. И команда должна понимать, что в матчах с такими соперниками надо очки брать.



Складывая все это воедино, скажу, что жду напряженный матч с большим количеством фолов, стычек. Открытый футбол не жду, команды к нему не готовы. Первая ставка – тотал меньше 2,5 гола. Но я бы рискнул и взял ничейный результат», — сказал Арустамян.



«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

