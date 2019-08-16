«Оренбург» – «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 16 августа и начнется в 18:00 мск.



Ставка: победа «Оренбурга» с форой (0) за 1.54.



«В личном противостоянии я бы был на стороне «Сочи», если бы эта игра проходила на их поле. Этот же матч пройдёт в Оренбурге, поэтому здесь небольшой перевес на стороне хозяев. Я не уверен, что все игроки «Сочи» смогут сыграть на искусственном газоне в Оренбурге, и этот фактор сыграет за хозяев.



Рано или поздно «Сочи» должны забить свой первый мяч в РПЛ, тем более в команду приходят новички высокого уровня, например, Нобоа, поэтому постепенно команда улучшит свою игру. Сочи не забивает, но моменты создаёт. Прошлая игра показала, что команда будет прибавлять на глазах. То же самое можно сказать и про «Оренбург»: они не мальчики для битья, какое бы там ни было у них турнирное положение.



«Оренбургу» пора побеждать, тем более матч пройдёт на их стадионе. Я с симпатией отношусь и к команде, и к их главному тренеру, и считаю что в этом матче преимущество будет у «Оренбурга», но не исключаю и возможности того, что будет зафиксирован ничейный результат», — сказал Непомнящий.



«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

