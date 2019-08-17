«Зенит» – «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа Зенита с форой (-1) за 1.55.



«Конечно, «Зенит» — фаворит в этой в встрече. Но исторически так сложилось, что «Ахмат» не очень уступает Зениту и преподносит сюрпризы в матчах с питерской командой. Да и Рахимов, думаю, знает, что в этой ситуации делать.



Очень удивительно действует в этом сезоне «Ахмат». Не сказать, что у них состав блестящий, тем не менее проигрывать «Спартаку» дома со счётом 1:3 — это как-то не очень. Нет стабильности в игре «Ахмата». Кроме того, у «Ахмата» в прошлом матче удалился нападающий Мбенг, это тоже будет влиять на атакующие действия.



«Зенит» набирает ход и с каждым матчем играет все лучше и лучше, можно сказать, солидно. А у «Ахмата» этого пока нет. Но уверенности в игре «Зенита» все равно что пока нет, они еще не вышли на свой уровень».



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