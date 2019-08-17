«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Валенсии» и тотал меньше 3,5 мяча за 2.14.



«Валенсия» с большими надеждами и ожиданиями начинает новый сезон домашней игрой с «Реалом Сосьедад». Баски не сильно поменялись за межсезонье. Из новичков можно выделить, пожалуй, только Мартена Эдегора, который здорово играл в Нидерландах — у Леонида Слуцкого в «Витессе». Все остальные игроки в строю и могут сыграть.



В прошлом сезоне команды подарили нам не особенно любопытные матчи. Оба раза играли низы. В Валенсии сыграли низ. А в Сан-Себастьяне «Валенсия» одержала победу — первую в чемпионате, в седьмом туре. Выиграли — 1:0, Гамейро забил, а «Сосьедад» не реализовал пенальти.



Сейчас «Валенсии» очень важно хорошо начать, но есть кадровые проблемы: из-за дисквалификации матч пропустят Хосе Луис Гайя и Дани Парехо. Это отголоски прошлого сезона. Без двух основных футболистов будет сложно. Но в атаке у «Валенсии» хороший подбор игроков. Есть Гамейро, остается Родриго, опровергая слухи о трансфере в «Атлетико». Если Родриго будет играть, то «Валенсия» может ударно начать чемпионат.



Кстати, помимо Гамейро есть Макси Гомес, уже забивший в предсезонке. Есть Гедеш, наш Денис Черышев. Ставлю на победу «Валенсии». Не знаю, поддержите меня или нет. Победа идет за 1,7. Можно с чуть более жирным коэффициентом сыграть «победа «Валенсии» и тотал меньше 3,5 мяча» за 2,14. Вполне допускаю 1:0 или 2:0".