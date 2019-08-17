Дэниел Кормье – Стипе Миочич: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 241

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 241 Дэниел Кормье (США) – Стипе Миочич (США), который состоится 18 августа.



Ставка: победа Дэниела Кормье за 1.74.



«Дэниел Кормье, на мой взгляд, уникальный спортсмен. Ему уже 40 лет, но он продолжает оставаться в топе, продолжает оставаться чемпионом, тренироваться на самом высоком уровне и, самое главное, проводить успешные поединки.



Стипе Миочич просто сумасшедший боец, является действующим пожарным. Он в пух и прах разбил и уничтожил Жуниора дус Сантуса, Алистара Оверима. Не оставил никаких шансов Франсису Нганну, но затем всего за один раунд досрочно проиграл Кормье. И это был настоящий шок для всех. После этого Стипе Миочич взял небольшую паузу, а Кормье провел успешную защиту титула от притязаний Деррека Льюиса, которого Дэниел даже не заметил.



У Стипе Миочича великолепная ударная техника, отличный бокс. Дэниел Кормье – базовый борец, блистательно применяет свои навыки. Но что еще отличает Кормье от всех остальных спортсменов, так это умение приспосабливаться к сопернику, сделать так, чтобы оппонент плясал под его дудку. Единственный, кого Дэниелу не удалось подчинить, — Джон Джонс. Но это уже совсем другая история. Диспозиция перед этим поединком ничуть не меняется.

Кормье, помнится, не хотел этого реванша, а жаждал получить более легкий и более денежный бой. Например, с Броком Леснаром, который являет собой настоящую таблицу Менделеева и никакие допинг-тесты не пройдет в ближайшие лет 200. Так что бой-реванш состоится. Стипе Миочич не дрался уже целый год. Это довольно серьезный простой, и неизвестно, в каком состоянии он подойдет к этому поединку. Именно поэтому считаю, что Дэниел Кормье будет фаворитом в этом противостоянии и именно он одержит победу».