«Рубин» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Арсенал» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.10.



«Рубин» хорошо начал. Все начали отмечать работу Шаронова, тот факт, что команда начала меняться, ее стиль стал другим. Но ЦСКА и «Краснодару» проиграли по 0:1, и важно, что ничего не забили. Наверное, это все-таки идет от того, что нет яркого нападающего. Моменты создаются регулярно.



Могу сказать, что в матче с ЦСКА «Рубин» лично мне очень понравился. Шаронов требует играть в атакующий футбол. Поэтому и подбирается команда соответствующим образом. Много молодых грузинских ребят, амбициозных, быстрых, техничных. Думаю, что после двух поражений команда встряхнется и постарается как минимум забить.



«Арсенал» пришел в себя после вылета из Лиги Европы. Сейчас команда смотрится гораздо лучше. Жалко, что таким вышел дебют в еврокубках.



Мне здесь ближе ничейный результат. Думаю, «Рубин» может прервать серию без голов, но в обороне у него тоже не все ладно. Часто Дюпин выручает. Тула свой шанс подкараулит. Рискну поставить в лоб на ничью».



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