«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 6-го тура РПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Динамо» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» забьет в обоих таймах за 4.16.



«Понятно, что сейчас диспозиции разные. «Локомотив» набрал форму, играет легко и непринужденно, выигрывает у оппонентов, играя в очень красивый футбол. Особенно это касается матча с «Уралом».



У «Динамо» – вопросы, вопросы, вопросы. Где игра, где новички, которые должны делать разницу с предыдущим вариантом команды «Динамо»? Пока всего этого нет, но надо надеяться болельщикам «Динамо».



По поводу предстоящего матча, фаворит очевиден – «Локомотив». Когда он набирает форму, то его трудно остановить. Это традиционная история для Юрия Семина. Думаю, «Локомотив» в этом матче будет фаворитом и должен себя хорошо показать со всех точек зрения.



Анализируя матч с «Уралом», смотря другие матчи «Локо», сейчас делается ставка на атаку. В блестящей форме Алексей Миранчук, Антон Миранчук, есть Смолов, есть Крыховяк, который набрал потрясающие кондиции. Зная проблемы «Динамо», где не будет Шунина, где есть проблемы в обороне, можно смело играть голы «Локомотива» в обоих таймах. Думаю, «Локомотив» постарается показать свои лучшие качества и забьет в каждом из таймов. Можно попробовать сыграть тотал больше 2,5, но для разнообразия выбираю ставку голы «Локомотива» в обоих таймах».



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