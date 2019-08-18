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«Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 6-го тура РПЛ

«Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 6-го тура РПЛ
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Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Рубин» — «Арсенал» Тула.

Ставка: «Рубин» победит за 2.16.

«Не сомневаюсь, что «Рубин» после серии неудачных матчей придет в себя, потому что над командой довлеет результат. В команде сейчас хорошая, приятная аура стартовых матчей. И я, честно говоря, думаю, что казанцы должны прийти в себя в ближайшее время.

Что касается «Арсенала», это непредсказуемая команда. В чемпионате дела идут нормально, но в Лиге Европы… Мы знаем о неудаче, которая была.

Думаю, это матч примерно равных соперников. Но так как он пройдет в Казани, учту фактор домашнего поля и поставлю на чистую победу «Рубина» за 2,16».

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