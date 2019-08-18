«Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 6-го тура РПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Рубин» — «Арсенал» Тула.



Ставка: «Рубин» победит за 2.16.



«Не сомневаюсь, что «Рубин» после серии неудачных матчей придет в себя, потому что над командой довлеет результат. В команде сейчас хорошая, приятная аура стартовых матчей. И я, честно говоря, думаю, что казанцы должны прийти в себя в ближайшее время.



Что касается «Арсенала», это непредсказуемая команда. В чемпионате дела идут нормально, но в Лиге Европы… Мы знаем о неудаче, которая была.



Думаю, это матч примерно равных соперников. Но так как он пройдет в Казани, учту фактор домашнего поля и поставлю на чистую победу «Рубина» за 2,16».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».