«Атлетико» — «Хетафе»: прогноз Егора Титова на матч испанской Примеры в Мадриде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: ничья в первом тайме/победа «Атлетико» за 3.75.



«Хетафе» — команда-сенсация прошлого сезона. Совсем чуть-чуть не хватило ему до попадания в Лигу чемпионов. В концовке обошли «Хетафе». Но в еврокубках сыграет команда, которая запомнилась очень жесткой, организованной игрой. Акцент был сделан на качественной обороне и контратаках. Ничего не поменяется и сейчас. Я в этом уверен. Тренер остался тем же, состав не особенно поменялся, удалось сохранить костяк.



Другое дело — «Атлетико». Очень много изменений. Ушел Гризманн. Это элитный футболист, заменить его невозможно. После долгих лет в команде уехал в Италию Годин, столп обороны. Еще один защитник Эрнандес за бешеные деньги переехал в «Баварию». За не менее внушительную сумму продали Родри в «Манчестер Сити». Из значимых приобретений стоит выделить Жоао Фелиша, за которого отдали сумасшедшие деньги — больше 100 млн евро. В голове не укладывается. Опорную зону укрепили, в оборону взяли ребят. Но главное — Симеоне остался, и мы понимаем, какой футбол ждать.



В последних четырех чемпионатах «Атлетико» неизменно побеждал «Хетафе» дома 2:0. Можно было бы рискнуть и поставить на такой счет. Но мне нравится другая ставка. Учитывая, что «Атлетико» обычно долго раскачивается, к тому же Гризманн ушел, первый тайм «Хетафе» может отобороняться, а уже во втором какой-то голик «Атлетико» соорудит. Может, удастся со стандарта запихнуть или какой-то момент подкараулят. Выбираю ставку «ничья в первом тайме/победа «Атлетико».



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