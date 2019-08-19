Букмекеры: ЦСКА — фаворит матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком»

Сегодня, 19 августа, в матче 6-го тура РПЛ встретятся «Спартак» и ЦСКА. По оценке букмекеров, шансы гостей выше. Поставить на победу команды Виктора Гончаренко можно за 2.60. Это примерно 37% вероятности. Шансы спартаковцев эксперты оценили коэффициентом 3.00 (32%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 (31%).



Вероятность того, что команды забьют минимум 3 мяча, эксперты оценили коэффициентом 2.15. За 1.70 можно сделать ставку на то, что будет забито меньше 3 мячей. Поставить на то, что обе команды смогут забить, можно с коэффициентом 1.83. За 1.87 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт встречи, — ничья 1:1 (коэффиицент 6.00).



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, начало — в 20:00 мск. После пяти туров ЦСКА идет на 5-м месте, набрав 10 очков. У команды Олега Кононова 8 очков и 8-я строчка в турнирной таблице.