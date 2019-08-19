«Спартак» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на суперматч РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: как минимум одна команда не забьёт за 1.94.



«Дерби на все времена, что тут говорить. «Спартак» занимает шестое место, «армейцы» на втором. Но вне зависимости от занятых позиций эта встреча всегда стоит особняком. Тем более что пока всё довольно-таки условно, потому что команды отделяют всего два очка.



Я буду исходить из того, что психологическое состояние «Спартака» будет хорошим перед дерби. Они пробьются в следующий раунд Лиги Европы. Что касается усталости, то вот в матче с «Ахматом» мы увидели, что «Спартак» постепенно находит свою игру. Кононов бросил в бой новобранцев. Но! Тиль и Ларссон пока не могут играть в еврокубке, они точно будут отдыхать и проведут полноценную подготовку к ЦСКА.



Какая-то надежда после Грозного на «Спартак» появилась, но серьёзные выводы пока делать рановато. Что касается ЦСКА, я ещё раз увидел подтверждение того, что красно-синие ещё не готовы к борьбе за высшие места. Это команда на следующий сезон. А пока мы видим, что они смогли взломать оборону «Сочи». Ни Чалов, ни Влашич, ни Ахметов. И нельзя сказать, что у них было много моментов.



Есть претензии к обороне «Спартака». Возможно, ЦСКА против красно-белых будет даже легче, чем в матче с «Сочи». В неприятную ситуацию угодил Фёдор Чалов, которому сломали нос в концовке игры с «Сочи». Под вопросом его участие в дерби. Станет ли Гончаренко рисковать здоровьем молодого форварда? Что с голеностопом Сигурдссона? Это серьёзные потери для ЦСКА.



Давайте посмотрим статистику. В российский период «Спартак» и ЦСКА встречались 62 раза — 21 победа у «Спартака», 26 — у ЦСКА и 15 ничьих. Но в последнее ничейные результаты встречаются все меньше. Последний раз команды встречались в июне на Кубке Париматч Премьер, тогда красно-белые вопреки ожиданиям победили со счётом 3:1.



В предыдущем чемпионате в первом круге команды сыграли вничью 1:1, а во втором «армейцы» добились победы 2:0 на “Открытие Арене”.



Для меня мало что ясно, когда говоришь о сегодняшних «Спартаке» и ЦСКА. Гораздо больше ясности в «Зените», «Краснодаре» или «Локомотиве». А здесь ещё две тёмные лошадки, в которых всё постепенно устаканивается. Мой прогноз на дерби — обе забьют (нет)», — сказал Гусев.