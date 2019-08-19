«Спартак» – ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на игру 6-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 19 августа, и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: победа «Спартака» за 2.85.



«Дерби — это особый матч. Даже если команды в разной форме, в дерби шансы уравниваются. Здесь особый настрой, особая атмосфера. Обе команды выложатся по максимуму.



Но вот какое дело. «Спартак» по нынешнему составу и игре ЦСКА уже всё знает. А вот про команду Гончаренко так сказать нельзя, поскольку «Спартак» со своими новичками абсолютно непредсказуем. Мы видели, как дебютировали Тиль и Ларссон. Бакаев стал одной из самых заметных фигур в составе.



У «Спартака» сейчас абсолютно другая атака по сравнению с тем, какая была в прошлом сезоне. Да, новички красно-белых ещё не сыгрались. Но индивидуально это очень сильные футболисты. Плюс ко всему «Спартак» играет на своём поле. Поддержка будет сумасшедшая. Поэтому в дерби отдаю предпочтение красно-белым», — сказал Ловчев.