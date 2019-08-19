«Спартак» – ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на игру 6-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 19 августа, и начнётся в 20:00 мск.
Ставка: победа «Спартака» за 2.85.
«Дерби — это особый матч. Даже если команды в разной форме, в дерби шансы уравниваются. Здесь особый настрой, особая атмосфера. Обе команды выложатся по максимуму.
Но вот какое дело. «Спартак» по нынешнему составу и игре ЦСКА уже всё знает. А вот про команду Гончаренко так сказать нельзя, поскольку «Спартак» со своими новичками абсолютно непредсказуем. Мы видели, как дебютировали Тиль и Ларссон. Бакаев стал одной из самых заметных фигур в составе.
У «Спартака» сейчас абсолютно другая атака по сравнению с тем, какая была в прошлом сезоне. Да, новички красно-белых ещё не сыгрались. Но индивидуально это очень сильные футболисты. Плюс ко всему «Спартак» играет на своём поле. Поддержка будет сумасшедшая. Поэтому в дерби отдаю предпочтение красно-белым», — сказал Ловчев.
- 19 августа 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 18 августа 2019
-
19:40
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30