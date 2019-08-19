«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Игоря Гамулы на матч АПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 19 августа, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.36.



«Данный матч завершит программу тура, поэтому и стоит уделить особенное внимание. Кроме этого обе команды обладают довольно крепким составом. Да, это касается и «Вулверхэмптона», который умеет классно играть с грандами, имея в обойме большую и техничную португальскую диаспору. «Манчестер Юнайтед» же ждёт переломный сезон. Команде Оле-Гуннара Сульшера пора доказывать, что она достойна медалей Премьер-Лиги и может их себе добыть.



«МЮ» ставит большие задачи на этот сезон, если манкунианцы снова останутся без Лиги чемпионов, то это будет полный крах. А «Вулверхэмптону» некуда торопиться, свои очки он берёт и постарается своих болельщиков порадовать.



Что касается самой игры, то «МЮ» очень хорошо начал сезон, забив четыре безответных мяча в ворота «Челси» на «Олд Траффорд» в матче 1-го тура АПЛ.



«Волки» будут играть для своих болельщиков, прошлый сезон показал, что «Вулверхэмптон» никому не уступает просто так, нас ожидает равная борьба. «МЮ» качественно провёл предсезонку. Уле-Гуннар Сульшер нашёл подход к футболистам, это было заметно ещё в концовке прошлого сезона. Мой прогноз на матч — победа гостей с коэффициентом 2.36», — сказал Гамула.