АПОЭЛ — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на матч отбора Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов АПОЭЛ — «Аякс».



Ставка: победа «Аякса» с форой (-2) за 3.45.



«АПОЭЛ сенсационно прошел «Карабах», но это не значит, что команда готова выйти в групповой этап Лиги чемпионов. «Аякс» абсолютный фаворит и мне кажется, что в этом матче события будут развиваться примерно так, как в игре амстердамцев против «Венло» в минувшие выходные. У «Аякса» в очень хорошей форме находится Хаким Зиеш, кстати давно за команду не забивал Каспер Дольберг, который может выйти на замену и тем самым усилить игру во втором тайме. В то же время, несмотря на незабитый пенальти, Душан Тадич тоже очень хорош.



Мне нравится как действует «Аякс» в начале сезона, пусть даже в его игре и есть некоторые недочеты, которые были видны и в первом туре против «Витесса», и в игре против команды ПАОК, особенно во втором матче. Я почти уверен, что АПОЭЛ не сможет забить ни одного гола в ворота «Аякса». В связи с этим, я предлагаю вариант — «Аякс» победит с форой (-2)», — сказал Нагучев.



