АПОЭЛ – «Аякс»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 АПОЭЛ – «Аякс».
Ставка: обе забьют за 1.87.
«Я думаю, что в этом противостоянии всё более-менее понятно: «Аякс» — фаворит, несмотря на то что команда прилично обновилась. Это по-прежнему гроза и сила европейского футбола. Я думаю, что, как и в прошлом году, у амстердамцев высочайшие амбиции. Вряд ли они на этот раз доберутся до полуфинала, но тем не менее.
АПОЭЛ регулярно выходит в решающие стадии квалификации, даже проходит в группу, но на этот раз ему будет тяжело. Но так как первая игра будет на Кипре, у «Аякса» могут быть определённые сложности – климатического характера и другие.
Я думаю, в этом матче нас должен ждать открытый футбол. И так как АПОЭЛ играет дома, он обязан забивать. Поэтому хорошая ставка – обе забьют», — сказал Арустамян.
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