ЧФР — «Славия»: прогноз Юрия Розанова на игру квалификации Лиги чемпионов
Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между румынским ЧФР и чешской «Славией». Встреча в городе Клуж начнется сегодня, 20 августа, в 22:00 по московскому времени.
Ставка: тотал больше 3 голов в матче за 3.83.
«Клуб из Клужа тут, в раунде плей-офф Лиги чемпионов, не особенно ждали. А он — вот он. «Славия» же в еврокубках последних лет не боится ничего: ни одного, ни даже двух пропущенных голов. То есть диспозиция для меня понятная, похожая на матч «Олимпиакоса» с «Краснодаром»: забьют и те, и другие. Я даже обнаглею и тотал возьму не два гола, а повыше», — сказал Розанов.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 20 августа 2019
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 августа 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 18 августа 2019
-
19:40
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:00
-
14:20
Партнерский контент