ЧФР — «Славия»: прогноз Юрия Розанова на игру квалификации Лиги чемпионов

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между румынским ЧФР и чешской «Славией». Встреча в городе Клуж начнется сегодня, 20 августа, в 22:00 по московскому времени.



Ставка: тотал больше 3 голов в матче за 3.83.

«Клуб из Клужа тут, в раунде плей-офф Лиги чемпионов, не особенно ждали. А он — вот он. «Славия» же в еврокубках последних лет не боится ничего: ни одного, ни даже двух пропущенных голов. То есть диспозиция для меня понятная, похожая на матч «Олимпиакоса» с «Краснодаром»: забьют и те, и другие. Я даже обнаглею и тотал возьму не два гола, а повыше», — сказал Розанов.



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