Букмекеры: «Олимпиакос» — фаворит первого матча против «Краснодара» в ЛЧ

Сегодня в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.20, что соответствует вероятности 44%. Сделать ставку на успех российского клуба можно за 3.60 (27%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (29%).



Поставить на то, что в матче будет забито 3 гола или больше, можно за 2.20. За 1.67 можно сделать ставку на то, что команды забьют меньше 3 голов. Вероятность того, что забить смогут обе команды, букмекеры оценили коэффициентом 1.9. За 1.8 можно поставить на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт встречи, — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).



Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. Проигравший продолжит борьбу в Лиге Европы.