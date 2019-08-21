«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Краснодар» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 21 августа, на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.65.



«Наш удивительный «Краснодар», который прошёл «Порту», забив три мяча на выезде, и стал настоящим сюрпризом, отправляется в гости в Пирей к «Олимпиакосу».



Как мне кажется, «Олимпиакос» послабее «Порту», но это не значит, что «Краснодару» будет проще в этой паре. Посмотрите на результаты «Олимпиакоса»: за последние пять игр команда не пропустила ни одного мяча. Прошли греки «Викторию» из Пльзени и не пропустили ни мяча. А это практически подвиг, вспомните матчи чешского клуба с ЦСКА. От «Истанбул Башакшехира» тоже не пропустили ни дома, ни на выезде. Правда, там «Истанбул» пенальти не забил.



Всё в порядке в обороне у греков, в атаке есть приличные исполнители — хорошо нам знакомый Вальбуэна, нападающий Гильерме, испанский форвард Герреро, есть в запасе Эль-Араби, Сиссе. То есть команда с очень неплохим подбором игроков. В воротах португалец Са, в обороне играет норвежец Эльабделлауи. Состав очень хороший. Забить этой команде «Краснодару» будет сложно. Вряд ли «Краснодар» получит такое пространство, как в Португалии. «Порту» после первой игры недооценил краснодарцев. Сейчас ситуация будет несколько иной. Настрой у греков будет наисерьёзнейший.



В Греции играть всегда непросто, «Краснодар» об этом знает. Думаю, в этом матче много голов ждать не стоит. Я бы сыграл «тотал меньше 2,5 мяча» за 1.62. Плюс ещё бы рассмотрел вариант «обе забьют — нет», раз уж он стабильно доезжает в матчах с участием «Олимпиакоса». Здесь коэффициент 1.74. И удачи «Краснодару», разумеется», — сказал Генич.