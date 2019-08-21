«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Краснодар».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.64.



«Всеми правдами и неправдами «Краснодар» пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Безусловно, это уже историческое достижение для проекта Сергея Галицкого. В решающем противостоянии за право выступления в групповом этапе главного клубного европейского турнира краснодарцы сразятся с «Олимпиакосом». Первая встреча состоится на поле греческой команды.



Да, «Краснодар» в ответном матче с португальским «Порту» показал, что достоин места в групповом этапе Лиги чемпионов. Однако не стоит недооценивать «Олимпиакос». Это довольно крепкая команда с отличной обороной. Достаточно сказать, что греки ни разу не пропустили в текущей квалификации. К тому же на своём поле они действуют крайне удачно. Той же чешской «Виктории» из Пльзеня они накидали аж четыре мяча. Думаю, вы помните, какие проблемы с чешской командой испытывал прошлогодний ЦСКА.



«Краснодар» же приятно удивляет не только результатом с «Порту», но и тактической гибкостью команды. Мурад Мусаев показал, что может и умеет отходить от фирменного сугубо атакующего стиля и играть вторым номером. Мне кажется, что в Лиге чемпионов это умение крайне важно для того, чтобы добиваться результата. «Олимпиакос» нужно проходить здесь и сейчас, а качество игры тут играет огромную роль.



У «Олимпиакоса» не самая мощная линия атаки. Фортунис и сегодняшний Вальбуэна — это явно не те люди, которых стоит сильно опасаться. Думаю, всё должно решиться в ответной встрече в Краснодаре. «Быки» едва ли станут сильно рисковать. Именно поэтому не жду много голов и ставлю на тотал меньше 2,5», — сказал Шнякин.