«Брага» — «Спартак»: прогноз Александра Аксенова на игру отбора Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Брага» — «Спартак».



Ставка: «Спартак» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 6.25.



«У московского «Спартака» хороший отрезок: четыре победы в четырех матчах, среди которых, конечно же, выделяем встречу с принципиальным соперником — ЦСКА. Все это как бы намекает на хороший психологический фон и постепенный игровой прогресс.



Впрочем, при этом нельзя не отметить, что коллектив Олега Кононова крайне нестабилен: вспоминаем, как тяжело складывались встречи со швейцарским «Туном» и армейцами. С командой Виктора Гончаренко вообще удалось хорошо провести только первую половину второго тайма. Плюс, любая игра спартаковцев — это обилие голов, причем как в одни ворота, так и другие. Думается, такое же атакующее веселье будет в очередном матче Лиги Европы.



Тем более, очередной соперник, португальская «Брага», как кажется, тоже готова к весьма авантюрному развитию событий. До этого команда провела четыре игры, и в каждом поединке было не менее 3 забитых мячей, а чаще даже больше. Специалисты отмечают, что при контроле мяча португальцы всей командой летят вперед.



Это отменные шансы для быстрых контратак «Спартака», при наличии Шюррле они становятся очень опасны. Если же контроль будет за москвичами, то это опять же может привести к массе опасностей у ворот «Браги». И при этом, как кажется, подопечные Кононова вряд ли способны сыграть на ноль.



Таким образом, моя ставка — «Спартак» не проиграет и будет более 2,5 мяча в матче», — сказал Аксенов.