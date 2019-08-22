«Астана» — БАТЭ: прогноз Игоря Криушенко на матч Лиги Европы

Бывший главный тренер БАТЭ, «Динамо» (Минск), «Сибири» и национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко сделал прогноз на матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Астана» — БАТЭ.

Ставка: победа «Астаны» за 1.80.



«Несмотря на то, что у «Астаны» состав практически в два раза дороже, чем у БАТЭ, чемпион Беларуси – опытный еврокубковый боец, чем сложнее ситуация, тем обычно лучше и увереннее играют борисовчане.



Не думаю, что «Астана» будет иметь психологическое преимущество, так как, все-таки, прошло уже достаточно много времени с тех пор, как казахстанская команда прошла в еврокубке белорусскую, а в футболе важно здесь и сейчас, а не то, что было когда-то. Если сравнивать тот БАТЭ, что выигрывал у лондонского «Арсенала» зимой, с нынешним, то – да, возможно, некоторые футболисты ушли, но, думаю, пришедшие игроки ненамного слабее, а то, что состав «Астаны» оценивается дороже, не даст ей такого уж ощутимого преимущества.



Думаю, что эти соперники примерно равны по классу. Хотелось поставить на то, что в Нур-Султане хозяева не проиграют, но коэффициент на это событие очень маленький, поэтому выберу чистую победу «Астаны» за 1,80», — сказал Криушенко.

