«Брага» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Брага» — «Спартак» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: «Брага» забьёт минимум 2 мяча за 1.75.



«Спартак» вроде бы наладил результаты, одержал четыре победы подряд, но по игре этого не скажешь. Дважды героически обыграли «Тун». В дерби на эмоциях «Спартак» всё-таки додавил ЦСКА. В Грозном была победа ещё, и, пожалуй, она самая убедительная и по игре, и по результату. Во всех остальных матчах, думаю, со мной многие согласятся, «Спартаку» везло, даже с «Туном» на «Открытие Арене». Если бы не хорошая игра Максименко, то гораздо больше могло бы возникнуть проблем. С ЦСКА также Максименко выручал.



«Брага» проиграла в последнем туре «Спортингу» на выезде — 1:2. Как мне кажется, против крепкой португальской команды «Спартаку» с его обороной будет непросто. Тем более снова не будет Ларссона и Тиля. Это может сказаться. Находясь в интенсивном графике, выплёскивая много эмоций, «Спартак» может немножко поплыть.



У португальцев команда неплохо собрана. В команде много бразильцев, ну и в последних двух домашних матчах «Брага» забила шесть. Если брать матчи с «Брондбю» в прошлом квалификационном раунде, то там забили семь, из них четыре на выезде. Это круто. С атакой всё в порядке.



Думаю, Максименко не сможет снова помочь «Спартаку» одержать победу. Я бы взял «индивидуальный тотал «Браги» больше 1,5 мяча» за 1.75. Оборона «Спартака» как-то не убеждает», — сказал Генич.