«Брага» — «Спартак»: прогноз Александра Неценко на квалификацию Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Брага» — «Спартак».



Ставка: «Брага» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 2.23.



«Брага» намного опаснее, чем «Тун». Если «Спартак» будет позволять себе отрезки, как со швейцарцами (после 2:0 пропустить 2 мяча в первой игре и проигранный 1-й тайм в ответной встрече), то россияне могут дальше и не пойти. Красно-белые привыкают к новым игрокам и проходят стадию становления нового коллектива.



Всё это приводит к нестабильной игре. В четырёх последних матчах спартаковцы были молодцом, забивали и побеждали. Но ни разу не играли на ноль. В последних четырёх встречах с участием россиян пробивался тотал (2,5). Кроме того спартаковцы позволяли создавать у своих ворот немалое количество моментов.



У «Браги» смесь португальских и бразильских игроков наряду с отличным снайпером из Анголы Уилсоном Эдуарду, поэтому «Брага» постарается дома как минимум не проиграть и забить. За четыре официальные игры в чемпионате страны и в ЛЕ против датского «Брондбю» новая команда Са Пинту (старый тренер Абел Феррейра ушёл в ПАОК) наколотила 11 мячей (5 в первом тайме, 6 во втором).



Когда ситуация «Брагу» обязывала забивать, она обязательно это делала, наплевав на защиту. «Брондбю» пропустил 7, но и забил за две игры 3. В первой встрече при счёте 2:2 «Брага» забила пару мячей в компенсированное время. Это означает, что до последних минут «Брага» давит и хочет забить как можно больше.



Во всех четырёх официальных матчах сезона «Браги» пробивался тотал 2,5, а дома они брали дважды верх с одинаковым результатом 3:1. Вывод один: «Брага» не проиграет, а тотал 2,5 пробьётся», — сказал Неценко.