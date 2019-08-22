«Брага» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на Лигу Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Брага» — «Спартак» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Спартак» продолжает своё путешествие в Лигу Европы. Сами москвичи устроили себе квалификацию, проиграв в последнем туре прошлого чемпионата. «Тун» был командой, которая сильно уступала в классе, хотя «Спартак» и здесь заставил своих болельщиков нервничать.



«Теперь соперник гораздо более серьёзный – «Брага», которая в третьем раунде квалификации уже в первой игре решила практически все вопросы против датского «Брондбю». «Брагу» нельзя недооценить, особенно по её игре в атаке. Если команда забивает четыре мяча на выезде, то это о многом говорит.



«Спартак» попал сейчас в очень тяжёлое расписание, плюс постоянно меняется состав, а некоторые игроки даже не заявлены на Лигу Европы. Вслед за выездом в Швейцарию у «Спартака» было дерби, а теперь предстоит поездка в Португалию на другой конец Европы – всё это очень сложно. Я думаю, что задача, которую будет ставить «Спартак, — это забить гол в обязательном порядке, потому что иначе всё может быть очень печально.



Исходя из этого, я предлагаю ставку «обе забьют» в этой встрече с коэффициентом 1.90. Мне кажется, что это хороший вариант. В голе «Браги» я не сомневаюсь совсем, но и «Спартак» постарается неприятности обеспечить», — сказал Андронов.